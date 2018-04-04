Руководитель британской лаборатории Портон-Даун рассказал, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает во вторник в твиттере телеканала Sky News, передает «Интерфакс».

«Гендиректор исследовательской лаборатории Портон-Даун заявил Sky News, что ученые не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», использованные для отравления Сергея и Юлии Скрипаль, происходило из России, а также установить страну его происхождения», — говорится в сообщении телеканала.

Глава Портон-Даун отметил, что «это наша работа — предоставлять научные данные по данному нервно-паралитическому веществу. …Но говорить о том, где оно было произведено — не наша работа».

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По его словам, для изготовления примененного в Солсбери вещества требуются «крайне сложные методы», доступ к которым есть только у государств.

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед, слова которого также приводит «Газета.RU».

Он добавил: «Мы продолжаем работать над поиском дополнительной информации, которая могла бы помочь нам выявить [источник происхождения], однако пока что нам не удалось этого сделать» (цитата по Reuters).

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