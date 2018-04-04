Возле Андреевской церкви в столице демонтировали МАФы. Об этом в Facebook сообщил заместитель директора по реставрационных и хозяйственных работ в национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко, передает

"Сегодня ночью возле Андреевской церкви были демонтированы МАФы", - написал Кириленко, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщал в феврале в подземном переходе на Майдане Независимости демонтировали МАФы. После демонтажа МАФов снова можно увидеть мозаики, которыми оформлены стены в подземном переходе.

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