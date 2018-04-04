Опубликован новый трейлер фильма "Груз" с Фриманом. Видео
04.04.2018 10:23
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили новый трейлер
фильма "Груз". Голливудский актер Мартин Фриман исполняет роль отца
маленькой девочки, которой угрожает смертельная опасность. Город, в
котором жила семья, заполонили зомби. Герой Фримана тоже заражен
смертельным вирусом. Он должен спасти дочь до того, как превратится
в монстра. Режиссеры фильма – Бен Хоулинг и Йоланда Рамке. Роли
исполнили также Энтони Хейс, Сьюзи Портер, Карен Писториус, Крим
Маккуэйд, Наташа Ванганен. Премьера фильма запланирована на 17 мая
2018 года. | Картина выйдет в мае 2018 года Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube