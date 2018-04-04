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Опубликован новый трейлер фильма "Груз" с Фриманом. Видео
04.04.2018 10:23
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили новый трейлер фильма "Груз". Голливудский актер Мартин Фриман исполняет роль отца маленькой девочки, которой угрожает смертельная опасность. Город, в котором жила семья, заполонили зомби. Герой Фримана тоже заражен смертельным вирусом. Он должен спасти дочь до того, как превратится в монстра. Режиссеры фильма – Бен Хоулинг и Йоланда Рамке. Роли исполнили также Энтони Хейс, Сьюзи Портер, Карен Писториус, Крим Маккуэйд, Наташа Ванганен. Премьера фильма запланирована на 17 мая 2018 года.   | Картина выйдет в мае 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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