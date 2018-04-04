|Умер освобожденный из плена политзаключенный Юрий Солошенко
|04.04.2018 10:24
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Юрий Солошенко скончался на 76-м году жизниСегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожден из русского плена политзаключенный Юрий Солошенко.
Фото: из свободных источников
"Только умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, что попал в русский плен только в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно" , - написал Геннадий Афанасьев.
Отметим, что последние два года Солошенко боролся с онкологическим заболеванием.
Напомним, Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и России.
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