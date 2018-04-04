Юрий Солошенко скончался на 76-м году жизни

"Только умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, что попал в русский плен только в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно" , - написал Геннадий Афанасьев.

Отметим, что последние два года Солошенко боролся с онкологическим заболеванием.