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Умер освобожденный из плена политзаключенный Юрий Солошенко
04.04.2018 10:24
Умер освобожденный из плена политзаключенный Юрий Солошенко
Юрий Солошенко скончался на 76-м году жизни
Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожден из русского плена политзаключенный Юрий Солошенко.
Умер освобожденный из плена политзаключенный Юрий Солошенко Фото: из свободных источников

"Только умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, что попал в русский плен только в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно" , - написал Геннадий Афанасьев.

Отметим, что последние два года Солошенко боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним,  Верховной Раде Украины предлагают  определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных  на оккупированных территориях Украины и России.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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