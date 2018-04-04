



Відома співачка Анна Седокова майже рік тому втретє стала матусею, народивши сина Гектора. Зіркова мама вперше показала хлопчика восени 2017-го, а зараз все частіше ділиться з шанувальниками фото та відео з сином.



Напередодні у Інстаграмі Анни з'явився неймовірно зворушливий допис, звернений до хлопчика.



"Ось тобі вже майже рік і сьогодні ти пройшов до мене сам, цілих чотири кроки! Або мені здалося, що ти пройшов, я не знаю. Може, ти за інерцією нісся і впав в мої обійми. Я ж завжди зловлю, підтримаю і придумаю собі те, чого немає. Я ж жінка. Ти - мій син, і це таке щастя, що ти у мене є! Я обіцяю не бути божевільною матусею, якій будуть не подобаються всі твої жінки. Я ж нормальна мама. Я обіцяю взяти навіть когось з пірсингом. Хоча, знаючи, що ти Овен, все ж це займенник багатьох. А якщо у тебе їх все ж буде багато, я спробую тобі пояснити, що «багато» щастя не приносить. Потрібно шукати одну. Ту, що змушує тебе вставати вранці. Ту, якій ти не байдужий. Ту, для якої тобі захочеться стати найкращою версією себе і підкорити всі континенти! Ту, яка зможе тебе легко розсмішити, коли на душі буде паршиво і ту, яка буде смачніше всіх готувати, адже ти мій син і мені важливо, щоб ти добре їв", - написала зірка.





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