Военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь

В частности, на донецком направлении с 82-мм миномета обстреляны защитники опытно, а из гранатометов - часто защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также Пищевика, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы враг применил неподалеку Каменки, Павлополь и Марьинки.

Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополь.

На Луганском направлении с 82-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ близко Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.