|Сутки в АТО Боевики совершили 24 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ
|04.04.2018 10:25
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Военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощьЗа прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Фото: Олександр Матяш
В частности, на донецком направлении с 82-мм миномета обстреляны защитники опытно, а из гранатометов - часто защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также Пищевика, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы враг применил неподалеку Каменки, Павлополь и Марьинки.
Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополь.
На Луганском направлении с 82-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ близко Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.
Напомним, в ийськовослужбовця одного из подразделений Антитеррористической операции, который исчез 29 марта с воинской части на Донбассе, найден мертвым.