Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым, сообщает корреспондент Укринформа. В зале суде присутствуют представители стороны обвинения, а также адвокаты Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош и Богдан Биленко. Предыдущее заседание 27 марта не состоялось из-за того, что адвокаты Януковича находились в командировках за рубежом. На заседании 4 апреля суд продолжил допрос свидетелей со стороны защиты. Сейчас суд допрашивает в режиме видеосвязи жителя Крыма Валерия Луговского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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