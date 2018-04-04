|У "деяний Яуковича" появился общественный свидетель
|04.04.2018 10:27
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Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым, сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суде присутствуют представители стороны обвинения, а также адвокаты Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош и Богдан Биленко.
Предыдущее заседание 27 марта не состоялось из-за того, что адвокаты Януковича находились в командировках за рубежом.
На заседании 4 апреля суд продолжил допрос свидетелей со стороны защиты.
Сейчас суд допрашивает в режиме видеосвязи жителя Крыма Валерия Луговского.
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