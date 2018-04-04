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У "деяний Яуковича" появился общественный свидетель
04.04.2018 10:27

Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

У "деяний Яуковича" появился общественный свидетель

Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым, сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суде присутствуют представители стороны обвинения, а также адвокаты Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош и Богдан Биленко.

Предыдущее заседание 27 марта не состоялось из-за того, что адвокаты Януковича находились в командировках за рубежом.

На заседании 4 апреля суд продолжил допрос свидетелей со стороны защиты.

Сейчас суд допрашивает в режиме видеосвязи жителя Крыма Валерия Луговского.

 

 

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