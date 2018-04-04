Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Турции город Анкара с рабочим визитом. Об этом сообщает Звезда .

В ходе фотографирования вместе с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом произошел курьезный случай. Участники встречи выстроились для того, чтобы сделать памятный снимок, однако президент Турции увидел, что с его стороны стоят только мужчины, а со стороны Путина - сразу три женщины. Затем Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону.

Таким образом, одна участница встречи оказалась рядом с президентом Турции, после чего тот стал охотнее позировать фотографу.

Как сообщал svodka.net ранее, в Турецкой республике певице Зухал Олкай вынесли приговор - десять месяцев лишения свободы в качестве наказания за оскорбление главы страны Реджеп Тайипа Эрдогана во время исполнения песни в 2016 году.

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