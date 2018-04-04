Во время международной выставки «Оружие и безопасность 2017″ с турецкой компанией Aselsan был подписан первый экспортный договор на поставку этих комплексов для Турции.

В Украине началось серийное производство комплексов активной защиты «Заслон» и «Шершень», информирует svodka.net.

На ГАХК «Артем» проводится отладка технологической линии.

Там соберут модули, а вся электроника уже будет устанавливаться на производстве «МИКРОТЕК».

Как стало известно во время международной выставки «Оружие и безопасность 2017» с турецкой компанией Aselsan был подписан первый экспортный договор на поставку этих комплексов для Турции.

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Там они будут устанавливаться на танки М60-А3 Sabra. Первые поставки, по информации директора «МИКРОТЕК», должны состояться в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Генштаб принял решение, которое позволяет провести массовое перевооружение украинской армии современными ПТРК и БПЛА.

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