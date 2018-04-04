|С сегодняшнего дня продукты в Украине будут проверять по-новому
|04.04.2018 10:31
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В Украине 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщает .
Предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Также, по новому закону, инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающое количество вопросов для проверки и будет публичным.
За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен - в зависимости от совершенного правонарушения. В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.
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