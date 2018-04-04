В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України.Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО * ЗРОБЛЕНО #МінЮст

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту

Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.#МінЮст

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