|Петренко заявил, что около 16 тыс. украинских предприятий задолжали зарплату сотрудникам
|04.04.2018 10:32
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В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України.Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО * ЗРОБЛЕНО #МінЮст— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.
Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.
Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.#МінЮст— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.
23 февраля Петренко заявил, что задолженность по зарплате в Украине составляет 2,7 млрд грн. Он анонсировал, что с 1 апреля Минюст запустит процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам.