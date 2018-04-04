Началась неделя перед Пасхой, которую называют Страстной, или Страстной седмицей. Верующие христиане строго придерживаются наставлений церкви. Украинцам напомнили,как нужно прожить каждый день и что нужно успеть сделать к великому празднику Воскресения Христова, пишет со ссылкой на .

Великая среда

Большая среда посвящена покаянием грешницы, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению, а также измена Иисуса апостолом Иудой Искариот, совершенная по 30 монет.

Издавна на Руси считалось, что в этот день нечисть шалит больше, следовательно женщинам нужно было вести себя как можно строже. Нельзя в среду заниматься рукоделием. Следует соблюдать строгий пост, как и в предыдущие дни.

Чистый четверг

В народе в Чистый четверг принято вставать до восхода солнца, умываться, убирать, украшать дом и готовить угощение на Пасху, а именно - красить яйца, печь куличи, делать пасочку.

Среди обрядов и обычаев в народе в чистый четверг принято было первый раз подстригать волосы ребенку, которому уже исполнился год. Женщинам и девушкам также лучше подстригаться в этот день, чтобы волосы были густыми и хорошо росли.

Страстная пятница

Воспоминание о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, а на вечерний - выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

В Великую пятницу пост особенно строг, в этот день принято ничего не есть до окончания вечернего богослужения. Впрочем, если трудно удержаться без еды, разрешается съесть немного хлеба после окончания вечерней молитвы.

Великая суббота

В течение всей Страстной недели идет подготовка к Пасхе. Хозяйки в этот период мыли столы, скамейки, лавки, окна, двери. Белили печь и стены, вымывали пол и перемывали посуду.

С четверга до субботы шло приготовление у печи и во дворе: хозяйки пекли куличи, красили яйца, запекали мясо; мужчины ставили качели, заготавливали дрова на время праздника.

При этом люди старались быть немногословными в Страстную неделю: избегали громкого гуляний и песнопений.

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