Трамп заявил, что он будет проводить консультации с союзниками и предложил Саудовской Аравии профинансировать присутствие американских войск

Об этом пишет AFP .

"Наша главная задача по Сирии - избавиться и деловые. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро в координации с другими в этой области относительно того, что мы будем делать", - заявил Трамп на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

Президент добавил: "Я хочу выйти, я хочу вернуть свои войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации".

В то же время генерал Джо Вотель, который возглавляет Центральное командование считает, что США должны сыграть долгосрочную роль в Сирии для стабилизации районов, освобожденных от оккупации и деловые.

Посланник США в коалиции против и деловые Бретт Макгерк также подчеркивает, что борьба с джихадистами еще не закончена.

Чиновники утверждают, что 98 процентов территорий в Сирии и Ираке, которые когда-то были оккупированы и деловые, освобождены, но группа еще осталась вдоль долины реки Евфрат в восточной Сирии, и военные опасаются, что боевики планируют долгосрочное противостояние.

Трамп заявил, что он будет проводить консультации с союзниками и предложил Саудовской Аравии профинансировать присутствие американских войск.

"Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении. И я сказал, ну, вы знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить", - сказал он.

Очевидна готовность Трампа выйти из Сирии противоречит новой американской стратегии, объявленной госсекретарем Рексом Тиллерсон до увольнения.

Тиллерсон утверждал, что силы США должны оставаться в Сирии, чтобы не допустить возвращения и деловые и "Аль-Каиды" и не дать Ирану шанс "еще больше укрепить свои позиции в Сирии".

Алиреза Надер, знаток по вопросам международной политики американского аналитического центра Rand Corporation, заявил, что решение выйти из Сирии станет "замечательной новостью" для лидеров в Иране, в результате чего Исламская Республика сможет расширить свое влияние в Сирии.

"Это действительно противоречило бы стремлению президента Трампа противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Если США хотят противостоять Ирану в регионе, он должен остаться в Сирии", - сказал Надер.