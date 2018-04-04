Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил в десяти матчах Лиги Чемпионов подряд. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА .

Спортсмен установил рекорд во вторник, 3 апреля, в ходе матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом", завершившегося со счетом 3:0 в пользу "Реала".

В нынешнем сезоне Роналду отличался во всех матчах, только за десять игр он забил 15 голов.

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