Курс Bitcoin 4 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с вторником потерял более 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 4 апреля, в среду, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7308.75 BTС/USD (-1.22%)

Американская биржа Bitfinex 7311.00 BTС/USD (-1.11%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с вторником (7398.98 BTС/USD) упал на 1.22%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 16 987 720 долларов на 2305 биткоинов.

Читайте: Курс биткоина 3 апреля продолжил рост

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира