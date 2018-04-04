|Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске
|04.04.2018 10:39
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Рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегюлированию ситуации на Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщили в прес-службе МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском МИД в Twitter.
Напомним, 4 апреля трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется в Минске, ожидается поднятие вопроса освобождения заложников.
Накануне представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма обсудил с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманом актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работу МККК в Украине. В частности, стороны остановилась на вопросе ремонта моста в районе Станицы Луганской в Луганской области.