"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн с купоном 9,2% годовых

ЧАО "ВФ-Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых.

Об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" сообщила финансовый директор "ВФ-Украина" Наталья Шевченко во вторник.

Срок погашения ценных бумаг - февраль 2021 года.

Еврооблигации выпущены через компанию Capital Valentine B.V (Нидерланды). Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

"Сделка структурирована таким образом, чтобы соблюдались требования местного законодательства. Делать выпуск и размещение ценных бумаг на европейской фондовой бирже имеет право компания, зарегистрированная в данной юрисдикции. Поэтому размещение еврооблигаций осуществлялось компанией Capital Valentine, а технически деньги в Украину переводятся в форме займа", - подчеркнула Н.Шевченко.

Она также сообщила, что доходы, полученные от размещения еврооблигаций, будут использованы в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

Финдиректор оператора также отметила, что потребность оператора в дополнительном финансировании сложилась из-за того, что компания еще не успела достроить 3G-сеть и заработать довольно средств, чтобы инвестировать их в технологии следующего поколения.

В то же время, по ее словам, привлечь достаточное количество средств в Украине оператору не удалось.

"Украинские банки не готовы были давать нам необходимый объем финансирования, мы вынуждены были искать другие пути привлечения средств… Нас также не устраивали условия - высокая процентная ставка до 20-21,5%", - подчеркнула она.

Как сообщалось, наблюдательный совет "ВФ-Украина" 10 января 2018 года решил завершить сделку по привлечению EUR90 млн займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ВФ-Украина" составило 19,18%.

"Vodafone-Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.

"Vodafone-Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.