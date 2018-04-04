4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности. По данным ООН, Донбасс является одной из самых заминированных территорий на планете. Только в 2017 году, по данным ОБСЕ, из-за войны на Донбассе пострадали более 40 детей Фото: fdu.org.ua Только в 2017 году, по данным ОБСЕ, из-за войны на Донбассе пострадали более 40 детей – они погибли или были искалечены осколками боеприпасов. Гуманитарный штаб Рината Ахметова является единственной организацией, которая с первых дней боевых действий в регионе системно оказывает помощь в лечении и реабилитации раненых детей, подчеркивает пресс-служба организации."Главная задача, которая стоит перед Гуманитарным штабом, – помочь здесь и сейчас, поскольку во многих случаях действовать надо немедленно. В базе штаба зарегистрировано 236 ребят, получивших осколочные ранения, увечья. Помощь оказывалась медикаментами и расходными материалами на проведение операций, средствами восстановления. Но после срочных операций и протезирования ребята нуждаются в реабилитации не только физически, но и психологически. Поэтому действует проект "Реабилитация раненых детей". За это время помощь получили 80 пострадавших. Многие из них смогли вернуться к полноценной жизни", – рассказала руководитель программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова Анастасия Кладова.В этом году благодаря проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова более 30 детей, получивших тяжелые ранения, смогут пройти курс лечения и реабилитацию в лучших санаториях Украины, сообщили в пресс-службе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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