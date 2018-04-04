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Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает реабилитацию раненых детей
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04.04.2018 10:40
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4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам
минной опасности. По данным ООН, Донбасс является одной из самых
заминированных территорий на планете. Только в 2017 году, по данным
ОБСЕ, из-за войны на Донбассе пострадали более 40 детей Фото:
fdu.org.ua Только в 2017 году, по данным ОБСЕ, из-за войны на
Донбассе пострадали более 40 детей – они погибли или были
искалечены осколками боеприпасов. Гуманитарный штаб Рината Ахметова
является единственной организацией, которая с первых дней боевых
действий в регионе системно оказывает помощь в лечении и
реабилитации раненых детей, подчеркивает пресс-служба
организации."Главная задача, которая стоит перед Гуманитарным
штабом, – помочь здесь и сейчас, поскольку во многих случаях
действовать надо немедленно. В базе штаба зарегистрировано 236
ребят, получивших осколочные ранения, увечья. Помощь оказывалась
медикаментами и расходными материалами на проведение операций,
средствами восстановления. Но после срочных операций и
протезирования ребята нуждаются в реабилитации не только физически,
но и психологически. Поэтому действует проект "Реабилитация раненых
детей". За это время помощь получили 80 пострадавших. Многие из них
смогли вернуться к полноценной жизни", –
рассказала руководитель программы "Адресная помощь"
Гуманитарного штаба Рината Ахметова Анастасия Кладова.В этом
году благодаря проекту Гуманитарного штаба Рината
Ахметова более 30 детей, получивших тяжелые
ранения, смогут пройти курс лечения и реабилитацию в
лучших санаториях Украины, сообщили в пресс-службе.
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