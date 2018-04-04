В машину врачей врезался автомобиль "Славута"

Авария произошла около 22:25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города, - сообщила пресс-служба местной полиции.

Фото:hk.npu.gov.ua

Полиция установила, что водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил автомобиль "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате водитель и пассажир "Славуты" погибли на месте ДТП, а трое находившихся в "скорой" - врач, врач и пациент - получили различные травмы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.