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В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" погибли два человека, еще трое пострадали
04.04.2018 10:41
В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" погибли два человека, еще трое пострадали
В машину врачей врезался автомобиль "Славута"
Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП со скорой помощью, которая произошла вечером 3 апреля в Харькове.
В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" погибли два человека, еще трое пострадали Фото: hk.npu.gov.ua

Авария произошла около 22:25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города, - сообщила пресс-служба местной полиции.

Фото:hk.npu.gov.ua

Полиция установила, что водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил автомобиль "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате водитель и пассажир "Славуты" погибли на месте ДТП, а трое находившихся в "скорой" - врач, врач и пациент - получили различные травмы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, к еривник одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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