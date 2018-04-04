Переживают, что «объективная» информация российских журналистов не дойдет до широкой публики

Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось к органам высшей государственной власти Росссии с призывом отреагировать на «на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook», информирует svodka.net.

Как сообщалось, ФБ заблокировал более 270 страниц российского «Агентства исследований интернета» (IRA). По данным Facebook, их использовали для влияния на пользователей из России и стран-соседей, между которых и Украина.

Как утверждает ФАН, «подобная ситуация в очередной раз подчеркивает уязвимость российских средств массовой информации перед иностранными интернет-площадками. Российские журналисты размещали свои новости в иностранных социальных сетях, чтобы предоставить объективную информацию как можно более широкому кругу читателей. Однако иностранные социальные сети используют подготовленный российскими СМИ и гражданами РФ контент для удержания своей аудитории и привлечения новой аудитории, а после этого применяют инструменты цензуры в виде блокировки площадок в социальных сетях и начинают продвигать на русскоязычную аудиторию только одобренные иностранным руководством ангажированные мнения и материалы».

«Российские СМИ и российские информационные ресурсы уничтожаются, объективная информация либо фильтруется и искажается, либо вообще не допускается до русскоязычных пользователей сети интернет. Аналогичным образом действует и компания Google, блокируя на YouTube пророссийские каналы и расчищая путь антироссийским каналам, в том числе спонсируемым из иностранных источников», — говорится в заявлении ФАН.

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В связи со сложившейся ситуацией ФАН обратился к Госдуме и Совету Федерации РФ «ответственно и объективно отреагировать на блокировки российских информационных ресурсов со стороны иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube».

Как говорится в заявлении, «в случае отказа иностранных социальных сетей исполнять требования законов РФ и подчиняться законным требованиям уполномоченных органов РФ требуем заблокировать деятельность иностранных социальных сетей Facebook, Instagram, YouTube и Twitter в российском сегменте сети Интернет».

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