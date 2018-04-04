Сегодня антикоррупционный комитет может рассмотреть вопрос отмены электронного декларирования для общественных активистов. Об этом в кулуарах парламента корреспонденту сообщил народный депутат Украины Юрий Деревянко.

"Сегодня на повестке дня антикоррупционного комитета стоят вопросы рассмотрения законопроектов об отмене декларирования для общественных активистов. То есть то, что мы не успели рассмотреть на прошлых заседаниях, автоматически переходит на это заседание", - сообщил Ю.Деревянко.

Кроме того, по его словам, Комитет ВР по противодействию и предотвращению коррупции снова поднимет вопрос назначения аудитора НАБУ.

Как сообщал 3 апреля Верховная Рада не поддержала ни одного законопроекта об отмене электронного декларирования для активистов общественных организаций.

Напомним, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог рассмотреть законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов во вторник перед заседанием Верховной Рады из-за отсутствия кворума.

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