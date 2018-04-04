Гиркин возвращается на Донбасс: боевик рассказал о новой задаче в
«ДНР» По теме:
Сегодня стало известно, что один из первых террористов
самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь
Гиркин-Стрелков заявил, что на протяжении ближайшего времени,
нескольких месяцев, он намерен вернуться в Донецкую область,
получить гражданство «ДНР», а также активно включиться в
политическую борьбу в ходе так называемых «выборов»,
запланированных на осень текущего года.
Как информирует , об этом боевик написал на своей странице в
LiveJournal,
передает
Также в своем сообщении Гиркин довольно подробно расписал план
возвращения на Донбасс. Стрелков считает, что он внес замечательный
вклад в развитие «республики» и теперь имеет полное право вернуться
в «ДНР». В настоящее время он еще не решился участвовать в выборах
на пост главаря оккупированный районов Донецкой области, предлагая
кандидатам свою персону в качестве официального помощника и
представителя какого-нибудь кандидата.
В его сообщении, в частности, говорится: «Я являлся вторым
«министром обороны» ДНР и принимал деятельное участие в защите
республики, и даже «пожалован» «героем ДНР». При этом он сразу
заявил, что ни с , ни с Ходаковским вступать в союз он не
намерен.
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