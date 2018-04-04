Сегодня стало известно, что один из первых террористов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что на протяжении ближайшего времени, нескольких месяцев, он намерен вернуться в Донецкую область, получить гражданство «ДНР», а также активно включиться в политическую борьбу в ходе так называемых «выборов», запланированных на осень текущего года.

Как информирует , об этом боевик написал на своей странице в LiveJournal, передает



Также в своем сообщении Гиркин довольно подробно расписал план возвращения на Донбасс. Стрелков считает, что он внес замечательный вклад в развитие «республики» и теперь имеет полное право вернуться в «ДНР». В настоящее время он еще не решился участвовать в выборах на пост главаря оккупированный районов Донецкой области, предлагая кандидатам свою персону в качестве официального помощника и представителя какого-нибудь кандидата.



В его сообщении, в частности, говорится: «Я являлся вторым «министром обороны» ДНР и принимал деятельное участие в защите республики, и даже «пожалован» «героем ДНР». При этом он сразу заявил, что ни с , ни с Ходаковским вступать в союз он не намерен.

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