Погода, Новости, загрузка...
На Андреевском спуске убрали все МАФы
04.04.2018 10:49
На Андреевском спуске убрали все МАФы
Продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художников
Утром 4 апреля осуществлен демонтаж малых архитектурных форм на верхней площадке Андреевского спуска.
На Андреевском спуске убрали все МАФы Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Белоцерковец отметил, что продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художников. Для этого продавцы так называемого "Ukrainian hand made" должны заключить договор с Подольской районной администрацией, - сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Ранее сообщалось, что на Аллее художников обустроили специальные рабочие места для торговли, на которые теперь должны переехать продавцы из киосков на пересечении Десятинной и Владимирской улиц.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Напомним, что в  Киеве  начали терпеть МАФы , которые, как утверждают коммунальщики незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Площадь Независимости.

Добавим, что в  Соломенском районе Киева (жилой массив Караваевы Дачи) 7 февраля  коммунальщики демонтировали часть МАФов возле местного радиорынке .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить