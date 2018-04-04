Продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художников

Белоцерковец отметил, что продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художников. Для этого продавцы так называемого "Ukrainian hand made" должны заключить договор с Подольской районной администрацией, - сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Ранее сообщалось, что на Аллее художников обустроили специальные рабочие места для торговли, на которые теперь должны переехать продавцы из киосков на пересечении Десятинной и Владимирской улиц.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Напомним, что в Киеве начали терпеть МАФы , которые, как утверждают коммунальщики незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Площадь Независимости.