|На Андреевском спуске убрали все МАФы
|04.04.2018 10:49
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Продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художниковУтром 4 апреля осуществлен демонтаж малых архитектурных форм на верхней площадке Андреевского спуска.
Фото: facebook.com/dbelotserkovets
Белоцерковец отметил, что продавцам украинских товаров ручной работы предложены места на Аллее художников. Для этого продавцы так называемого "Ukrainian hand made" должны заключить договор с Подольской районной администрацией, - сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.
Фото: facebook.com/dbelotserkovets
Ранее сообщалось, что на Аллее художников обустроили специальные рабочие места для торговли, на которые теперь должны переехать продавцы из киосков на пересечении Десятинной и Владимирской улиц.
Фото: facebook.com/dbelotserkovets
Напомним, что в Киеве начали терпеть МАФы , которые, как утверждают коммунальщики незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Площадь Независимости.
Добавим, что в Соломенском районе Киева (жилой массив Караваевы Дачи) 7 февраля коммунальщики демонтировали часть МАФов возле местного радиорынке .