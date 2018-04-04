Известная красавица, звезда "Сплетницы" Мистер Лейтон рассталась с темным цветом волос. 31-летняя красотка стала платиновой блондинкой.

Кроме цвета волос, Лейтон поэкспериментировала и с его длиной - она будет носить стильный лонг боб.

Стоит отметить, что ранее Мистер высветляла волосы, однако на такие кардинальные изменения она решилась впервые. По словам Лейтон, на обновление имиджа ее вдохновила звезда 50-х Джейн Мэнсфилд.

"Я не чувствую себя комфортно даже от слов, что стала блондинкой. Это совсем другой цвет волос, но мне нравится", - прокомментировала свой новый имидж звезда.

Как сообщал svodka.net, недавно в Киеве прошел "Вечер премьер с Катей Осадчей". Гостями мероприятия стали многие украинские знаменитости: Настя Каменских, Monatik, Нина Матвиенко, Александр Понаморев, Сергей Бабкин, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, а также Тина Кароль. Певица как всегда удивила поклонников выбором наряда .

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