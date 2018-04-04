|Звезда "Сплетницы" удивила кардинальной сменой имиджа
|04.04.2018 10:50
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Известная красавица, звезда
"Сплетницы" Мистер Лейтон рассталась с темным цветом волос.
31-летняя красотка стала платиновой блондинкой.
Стоит отметить, что ранее Мистер высветляла волосы, однако на такие кардинальные изменения она решилась впервые. По словам Лейтон, на обновление имиджа ее вдохновила звезда 50-х Джейн Мэнсфилд.
"Я не чувствую себя комфортно даже от слов, что стала блондинкой. Это совсем другой цвет волос, но мне нравится", - прокомментировала свой новый имидж звезда.
Как сообщал svodka.net, недавно в Киеве прошел "Вечер премьер с Катей Осадчей". Гостями мероприятия стали многие украинские знаменитости: Настя Каменских, Monatik, Нина Матвиенко, Александр Понаморев, Сергей Бабкин, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, а также Тина Кароль. Певица как всегда удивила поклонников выбором наряда.
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