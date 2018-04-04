|Компания Apple увела у Google одного из топ-менеджеров
|04.04.2018 10:50
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Компания Apple смогла привлечь в ряды своих специалистов топ-менеджера Google Джона Джианнандреа, который заведовал в корпорации подразделением по искусственному интеллекту и поисковым системам. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, Джианнандреа является одним из 16 специалистов компании Apple, которые будут отчитываться о работе непосредственно генеральному директору Тиму Куку.
Джианнандреа будет заниматься в компании машинным обучением и разработкой стратегии по ИИ.
Известно, что Джон Джианнандреа с 2010 года работал в Google. Однако теперь его место в компании займет Джефф Дин, который на протяжении 19 лет работает в компании.
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