Компания Apple смогла привлечь в ряды своих специалистов топ-менеджера Google Джона Джианнандреа, который заведовал в корпорации подразделением по искусственному интеллекту и поисковым системам. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Джианнандреа является одним из 16 специалистов компании Apple, которые будут отчитываться о работе непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

Джианнандреа будет заниматься в компании машинным обучением и разработкой стратегии по ИИ.

Известно, что Джон Джианнандреа с 2010 года работал в Google. Однако теперь его место в компании займет Джефф Дин, который на протяжении 19 лет работает в компании.

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