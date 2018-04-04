Соединенные Штаты и Россия могут заменить высланых на прошлой неделе дипломатов друг друга. Как сообщили CNN в Госдепартаменте, данный процесс является стандартной практикой для случаев, когда персонал высылается как «персона нон-грата».

Все новые дипломаты, будут подлежать утверждению на «индивидуальной основе», уточнили в Госдепартаменте.

«Как всегда в аналогичных случаях, российское правительство по-прежнему вольно запрашивать аккредитацию на вакантные должности в своей двусторонней миссии», — сказал представитель Госдепартамента. — «Любые заявки на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться на индивидуальной основе».

«Российская Федерация не информировала нас о том, что она намерена сократить общее количество персонала, допускаемого в нашу двустороннюю миссию. Поэтому мы понимаем, что Соединенные Штаты могут запросить новый осторожный персонал для заполнения должностей высланных дипломатов», — добавил пресс-секретарь.

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