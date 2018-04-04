Украинского пенсионера обвиняли в том, что он завербован «фашистским режимом» и намеревался вывозить с российского завода секретное оборудование.

Освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко скончался сегодня в возрасте 75 лет. Об этом сообщил другой освобожденный политзаключенный Геннадий Афанасьев на своей странице, информирует svodka.net.

«Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно. Из-за полученных травм и болезни нас тогда освободили», — написал он.

«Никогда не забуду, как взлетая над проклятой Москвой он кричал: «Прощай немытая Россия». Помолимся за его душу», — отметил Афанасьев.

Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии» Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Читайте: Украинский политзаключенный Владимир Балух объявил голодовку

Экс-директора полтавского оборонного завода «Знамя» Солошенко задержали 5 августа 2014 года в Москве, куда он приехал по приглашению российского коллеги. Во время задержания у Солошенко изъяли 6 тыс. долларов, которые, по мнению российских следователей, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий. Украинского пенсионера обвиняли в том, что он завербован «фашистским режимом» и намеревался вывозить с российского завода секретное оборудование.

14 октября 2015 года Мосгорсуд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за шпионаж против РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира