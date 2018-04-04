Оболонский районный суд Киева перенес на 5 апреля рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича после допроса сегодня одного свидетеля и необеспечения стороной защиты явки на сегодняшнее заседание в режиме видеоконференции еще двух, передает корреспондент

"В настоящее время, сегодня, был допрошен один свидетель, что является недопустимым... Конечно, 18 и 19 мы не сможем провести судебные дебаты, следовательно судебные дебаты мы проведем 24 и 25 апреля. Поэтому мы завтра допрашиваем экспертов и проводим допросы 11, 12, 18, 19, апреля. В деле объявляется перерыв на завтра на 10:00", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.

Напомним, 4 апреля суд продлил рассмотрение дела о госизмене Януковича.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира