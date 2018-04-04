Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства пригласило людей со только мира бесплатно подать их имена для того, чтобы разместить на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, которая стартует летом этого гожа. Об этом сообщается на сайте NASA .

Указано, что размер космического аппарата, с которым тысячи имен отправятся в сторону Солнца, будет схож с небольшой машиной. Он пройдет через атмосферу звезды приблизительно в 4 миллионах километров от ее поверхности.

Также отмечается, что основная научная цель миссии - проследить за тем, как энергия и тепло перемещаются через солнечную корону, и исследовать, что ускоряет солнечный ветер.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, на снимках космического телескопа Hubble международная группа астрономов заметила голубой сверхгигант Икар , который удален от Земли на девять миллиардов световых лет.

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