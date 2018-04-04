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Жители Крыма получают повестки в армию России
04.04.2018 10:58
Жители Крыма получают повестки в армию России Жители аннексированного Крыма получают повестки в армию России. Власть оккупированного полуострова планирует в течение 2018 года забрать в армию страны-оккупанта 2,3 тыс. крымчан.

По словам «вице-премьера Крыма» Игоря Михайличенко, оккупированный Крым стал 4-м между 15 субъектов российского Южного военного округа РФ по численности задач на призов граждан в 2018-м, сообщает RBC.

Прокуратура Украины просит жителей аннексированного Крыма обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в 2017 году Россия незаконно сагитировала на службу в армию 4,8 тыс. жителей Крыма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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