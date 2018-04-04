По словам «вице-премьера Крыма» Игоря Михайличенко, оккупированный Крым стал 4-м между 15 субъектов российского Южного военного округа РФ по численности задач на призов граждан в 2018-м, сообщает RBC.

Прокуратура Украины просит жителей аннексированного Крыма обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в 2017 году Россия незаконно сагитировала на службу в армию 4,8 тыс. жителей Крыма.

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