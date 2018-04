ArcelorMittal обжалует в суде законность участия консорциума с ВТБ в покупке индийской Essar ArcelorMittal обжалует в суде участие консорциума во главе с ВТБ в покупке Essar Steel India Ltd., которая выставлена на продажу в рамках процедуры банкротства, передает агентство Bloomberg. По словам исполнительного президента ArcelorMittal Брайана Аранхи, компания Aurora Enterprises, входящая в состав консорциума Numetal Ltd., возглавляемого ВТБ, контролируется семьей основателя Essar. Согласно индийским законам, владельцы неплатежеспособных компаний не могут принимать участие в тендере. Судебное слушание по этому вопросу намечено на среду в Ахмадабаде. В то же время осведомленные источники сообщают, что Aurora Enterprises уже выкуплена крупнейшим индийским производителем сплавов JSW Steel Ltd. В борьбе за индийский стальной актив производственной мощностью 10 млн тонн принимают участие СП ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Vedanta и консорциум Numetal. Для ArcelorMittal покупка Essar является планом "А" и планом "Б" для развития в Индии, которая по итогам этого года выйдет, как ожидается, на второе место по объемам выпуска стали, сказал Брайан Аранха. По его словам, в случае победы в тендере ArcelorMittal увеличит производственные мощности сталелитейной компании до 15-20 млн тонн. В то же время ряд экспертов называет ArcelorMittal также несоответствующей требованиям для участия в конкурсе, так как компания является акционером Uttam Galva Steels Ltd., фигурирующей как ненадежный заемщик. По словам Б.Аранхи, которые приводит Bloomberg, его компания продала пакет Uttam перед участием в тендере. Компания Essar Steel является четвертым по величине производителем стали в Индии, имеет мощности по выпуску 10 млн тонн продукции в год, однако в декабре 2015 года допустила дефолт по кредитам и отягощена долгами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



