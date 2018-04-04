Народные депутаты хотят услышать причины возникновение конфликта между НАБУ и САП и заслушать соответствующий фактаж. После этого, неисключительной что в верховную Раду пригласят Генпрокурора. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Сергей Березенко, передает корреспондент

"Безусловно парламентарии, как авторы всех законов об антикоррупционной инфраструктуре хотели бы услышать в чем причина конфликта, потому что главной их задачей является борьба с коррупцией. Мы хотели, чтобы их работа была сконцентрирована на помощи друг другу в борьбе с коррупцией. Обвинения являются непростыми (в отношении руководителя САП - ред.), парламентарии хотели бы понять происхождение этого конфликта, услышать фактаж, чтобы сделать свои выводы. Если следствием этого конфликта будет увольнение руководителя САП, тогда возникает вопрос, как появится новый руководитель САП, повлияет ли это на работу органа", - рассказал С.Березенко.

Кроме того, нардеп добавил, что в случае необходимости, после заслушивания руководителей НАБУ и САП, в парламент могут вызвать и Генпрокурора Ю.Луценко.

"Если по результатам доклада Сытника и Холодницкого надо будет заслушать Генерального прокурора, это обязательно будет сделано", - резюмировал С.Березенко.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивания" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

Директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

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