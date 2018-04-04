Фронтмен группы"Ленинград" Сергей Шнуров поделился совместным снимком с актеом Михаилом Ефремовым. Шнуров обратился к Ефремову Фото: shnurovs / Instagram Пост Шнуров разместилв Instagram."Во время спектакля я Ефремову так и сказал: "Ты в Самаре украл мою роль!"– написал он. Во время спектакля я Ефремову так и сказал, - ты в Самаре украл мою роль! Олег Меньшиков, Александр Петров , Дарья Мельникова , Григорий Сиятвинда, Митя Лабуш, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Тигран Кеосаян, Сергей Бурунов, Сергей Бадичкин, Олег Филипчик, Филипп Ершов и Сергей Кемпо. Спасибо ребята! #ЯвКиноНаСцене! 1 апреля 2018 в @ermolova * theater #КиноНаСцене #НеуловимыеМстители и #НовыеПриключенияНеуловимых! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Апр 2018 в 2:35 PDT Шнуров играет в спектакле "Кино на сцене" театра имени М. Н. Ермоловой.В спектакле также играют актеры Олег Меньшиков, Александр Петров, Михаил Ефремов, Дарья Мельникова, Григорий Сиятвинда, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Тигран Кеосаян, Сергей Бурунов, Сергей Бадичкин, Олег Филипчик, Филипп Ершов, Сергей Кемпо.Ефремов, выступая 7 марта в Самаре, вышел на сцену пьяным и нецензурными выражениями послал публику.В ноябре 2015 года Ефремов рассказал изданию "ГОРДОН" о пародиях на украинских политиков Юлию Тимошенко и Виталия Кличко, о том, почему отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и по какой причине боится идти в политику, о деньгах, которые зарабатывает в Украине, и о том, как отреагировал, когда узнал, что его внесли в "белый список" артистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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