Не игнорируйте эти пять знаков, - они показывают, что в вашей печени затаились токсины, пишет со ссылкой на и Andrei Laslau.

Здоровая печень жизненно важна для нашей жизни и благополучия. Без нее наше тело не может детоксифицировать и уничтожать вредные отходы, которые накапливаются внутри организма.

Однако у нее есть много других функций. Ученые подсчитали, что существует около 500 других процессов, которые выполняет ваша печень!

Активный образ жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек – все это помогает сохранить печень в отличном состоянии.

Чрезмерное потребление алкоголя и медикаментов (биодобавки, лекарства, витамины и т. д.) – самое вредное для нашей печени.

Ниже приведены 5 признаков того, что печень работает неправильно и ее пора спасать:

1. Вы постоянно истощены.

Чувство усталости, изможденности, подавленности – все это ведет к хронической усталости, которая является одним из наиболее распространенных признаков проблем с печенью.

Это может привести к ряду других проблем, таких как путаница, неспособность сосредоточиться, боль в теле, депрессия и беспокойство.

2. Ожирение или внезапное увеличение веса.

Если вы необъяснимо быстро набираете вес, это может означать, что ваша печень повреждена и перегружена токсинами.

Когда она работает неправильно, печень начинает перерабатывать все токсины на жировые клетки, которые, в свою очередь, формируются вокруг области желудка.

тело накапливает еще больше токсинов и когда это выходит из-под контроля, человек набирает вес и страдает ожирением.

3. Желтоватый цвет лица.

Когда кожа и белки глаз приобретают желтый цвет – ваша печень работает неправильно. Желтуха вызвана накоплением избыточного билирубина в крови.

Печень, которая работает правильно, обладает способностью обрабатывать и удалять билирубин из крови, но, когда она не в состоянии это сделать, вещество накапливается и приводит к желтоватому цвету кожи.

4. Необычно темная или прозрачная моча.

Изменение цвета мочи (которая также может плохо пахнуть при мочеиспускании) может быть признаком того, что ваше тело пытается вывести токсины через альтернативный путь.

То же самое касается и обесцвеченной мочи. Любые изменения или боли при мочеиспускании следует воспринимать серьезно и немедленно обратится к врачу.

5. Высыпания и прыщи.

Если у вас всегда была чистая кожа, но вдруг вы обнаружили прыщи, причиной может быть накопление токсинов в печени.

Проблемы с печенью могут вызвать ряд гормональных дисбалансов, и одним из основных способов проявления является, к сожалению, прыщи и черные точки.

Поскольку проблема является внутренней, а не внешней, мытье и косметические средства для кожи не помогут решить эту проблему.

Как вы можете восстановить свою печень:

Если вы столкнулись с более чем тремя из симптомов, конечно, что ваша печень страдает, и вам нужно безотлагательно принять меры. Хорошей новостью является то, что если вы будете действовать вовремя, ваша печень восстановиться.

Как только вы поймете, что у вас проблема с печенью, попробуйте изменить свой образ жизни и следуйте этим советам:

Покупайте органические продукты и избегайте генетически модифицированных продуктов.

Ешьте продукты, богатые на белок: мясо, птицу, рыбу, здоровые жиры, орехи и семена.

Избегайте менее здоровых масел, таких как кукурузных, подсолнечных или рапсовых.

Пейте много воды, не менее 2 литров в день.

Не ешь много сахара и откажитесь от сладкой газированной воды.

Потребляйте продукты, которые богаты магнием, фолиевой кислотой, витаминами B и C.

Сократите потребление алкоголя.

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