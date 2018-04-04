НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого (аудио)



Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, пишет издание Левый Берег. Как отмечает НАБУ, Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь, в частности, о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов Антикоррупционного агентства, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, существенные нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение холодницкого набу как записи одессы Теги: аналитика