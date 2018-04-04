Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюк. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская.

В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также пресечения, который можно применить к нему." - Заявил Луценко.

Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

Спикер ВР Андрей Парубий призвал генпрокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

Об этом он сказал сегодня в зале парламента на заседании Рады.

"Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный требование. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер.

Парубий также подчеркнул, что для него лично неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принял украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом, передает УП.

По его словам, прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принял высший законодательный орган - Верховная Рада Украины.

"А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - добавил он.

Глава ВР отметил, что по этой ситуации должно быть отдельное расследование и специальная оценка подобных утверждений прокурора.

Парубий пообещал, проинформировать депутатов и глав фракций, как только получит ответ от Луценко, чтобы в дальнейшем вместе принять решение относительно дальнейших совместных действий.

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