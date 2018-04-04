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Луценко сменил прокурора, который разрешил задержать Бубенчика: "считаю неправильным..."
04.04.2018 11:07

Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюк. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. 

Луценко сменил прокурора, который разрешил задержать Бубенчика: "считаю неправильным..."

"После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская.

В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также пресечения, который можно применить к нему." - Заявил Луценко. 

Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". 

Спикер ВР Андрей Парубий призвал генпрокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

Об этом он сказал сегодня в зале парламента на заседании Рады.

"Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный требование. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер.

Парубий также подчеркнул, что для него лично неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принял украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом, передает УП.

По его словам, прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принял высший законодательный орган - Верховная Рада Украины.

"А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - добавил он.

Глава ВР отметил, что по этой ситуации должно быть отдельное расследование и специальная оценка подобных утверждений прокурора.

Парубий пообещал, проинформировать депутатов и глав фракций, как только получит ответ от Луценко, чтобы в дальнейшем вместе принять решение относительно дальнейших совместных действий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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