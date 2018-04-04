Правоохранители Одессы разоблачили врача психбольницы, которая требовала взятку в 1000 долларов США, а взамен предлагала поместить человека в медучреждение. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Медицинский работник коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала и получила от гражданки 1000 долларов США взятки за помещения в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.4 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством) УК Украины осуществляет прокуратура Одесской области.

Напомним, один из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" разоблачен в получении 85 тыс. грн взятки.

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