Врач одного из медицинских учреждений в Одессе потребовал от гражданки 1 тысячу долларов за то, чтобы поместить ее отца в психбольницу и оформить документы для проведения экспертизы в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Сотрудника коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" разоблачили сотрудники областной прокуратуры, работники Управления Службы безопасности Украины в области и следователи Главного управления Национальной полиции в области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.354 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, малазийскому военнослужащему присудили 197 лет тюремного заключения за присвоение 11,9 тысяч долларов, принадлежащих государству. Злоумышленника также ожидают 79 ударов палками.

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