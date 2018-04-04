Страны-члены Североатлантического альянса перешли "красную линию" в отношении России, увеличив военное присутствие на своем восточном фланге.

"Страны пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную линию. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась, и действительно не только в политике, но и в сфере военного строительства стало прибегать к схемам холодной войны", - заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, пишет со ссылкой на .

По его словам, действия Европы в отношении в связи с делом Сергея Скрипаля - это провокация и угроза безопасности самих европейских государств.

"Так называемая европейская солидарность - этот шаг серьезно ухудшает ситуацию в области безопасности, он бьет по очень востребованному звену сегодня - системе коммуникации между Россией и Западом, профессиональной коммуникации, которая особенно нужна в этот тревожный период. Это большая геополитическая провокация, а евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности", - добавил замминистра российского внешнеполитического ведомства.

Грушко отметил, что в отказались выдавать визы российским дипломатам, которых должны были направить для работы в постоянное представительство в Брюсселе.

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