В оккупированном Крыму правозащитники заявили, что расценивают арест крымскотатарского активиста, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, как давление на всех активистов общественной организации "Крымская солидарность". Мемедеминова задержали 22 марта Фото: Крымская солидарность / Facebook "Суд оставил решение первой инстанции без изменений. Так, Нариман Мемедеминов остается под арестом до 16 мая 2018 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.Правозащитники заявили, что расценивают его арест как давление на всех активистов общественной организации "Крымская солидарность". https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/587107378323389 23 марта стало известно, что в доме Мемедиминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ночевал он в изоляторе временного содержания. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).23 марта суд арестовал Мемедеминова до 16 мая. В тот же день правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста и освободить его из-под стражи. Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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