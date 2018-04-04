|Суд в Крыму оставил под стражей крымскотатарского активиста Мемедеминова – правозащитники
|04.04.2018 11:12
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/587107378323389
23 марта стало известно, что в доме Мемедиминова прошли обыски. После его сразу же задержали. Ночевал он в изоляторе временного содержания. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).23 марта суд арестовал Мемедеминова до 16 мая. В тот же день правозащитники и журналисты опубликовали обращение к России и оккупационной власти Крыма с требованием прекратить преследование активиста и освободить его из-под стражи. Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.
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