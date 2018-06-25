Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал не критиковать избирательный процесс и итоги голосования на выборах президента и парламента страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эрдоган выиграл президентские выборы Фото: ЕРА Комментируя итоги выборов, он отметил, что "Турция преподала урок демократии всему миру".По словам Эрдогана, явка на президентских и парламентских выборах "достигла 90%", что является примером для других государств.Он призвал не критиковать избирательный процесс и итоги голосования на выборах президента и парламента Турции.24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.Глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган победил на выборах, набрав простое большинство голосов.Президент Украины Петр Порошенко поздравил турецкого лидера с победой на выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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