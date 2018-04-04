|Ученые воссоздали внешность кроманьонца, жившего 28 тыс лет назад
|04.04.2018 11:13
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Хорошо сохранившийся череп позволил реконструировать внешность мужчины и выяснить его возрастКоманда французских ученых из Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин опубликовала портрет кроманьонца, жившего более 28 тыс. лет назад.
Фото: CHARLIER / VISUALFORENSIC / UVSQ / VIA AFP-JIJI
Остатки этого человека обнаружили еще в 1868 году в пещере на юго-западе Франции. Проект по реконструкции его лица исследователи приурочили к 150-летию находки, информирует "N + 1" .
Изучив останки, ученые пришли к выводу, что человек умер в возрасте около 50 лет и страдал от одного из типов нейрофиброматоза. Это наследственное заболевание вызвало у мужчины развитие невриномы - доброкачественной опухоли, растет с шванновских клеток. Исследователи учли патологию при реконструкции внешности кроманьонца - на его лице можно увидеть множество образований, в том числе большую шишку.
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