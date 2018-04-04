Хорошо сохранившийся череп позволил реконструировать внешность мужчины и выяснить его возраст

Остатки этого человека обнаружили еще в 1868 году в пещере на юго-западе Франции. Проект по реконструкции его лица исследователи приурочили к 150-летию находки, информирует "N + 1" .