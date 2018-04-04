Квотирование импорта нефтепродуктов приведет к монополизации рынка

Ограничение импортных поставок нефтепродуктов путем введения пошлин и квот приведет к монополизации украинского рынка, считают в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ).

"НАУ призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не допустить монополизации рынка нефтепродуктов Украины. Входящие в НАУ крупнейшие оптовые и розничные поставщики моторных топлив уверены, что именно такие последствия ждут рынок в случае удовлетворения требований НПЗ "Укртатнафта", - указано в заявлении ассоциации, распространенном ее пресс-службой.

В НАУ уверены, что падение переработки нефти в Украине вызвано не засильем импорта, а отсутствием необходимых инвестиций в модернизацию НПЗ.

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"Сначала это привело к отставанию по качеству украинских нефтепродуктов, а впоследствии – к отрицательной экономике их производства. Ситуация изменилась, как только качество топлива было улучшено в 2016-2017 годах", - добавили в ассоциации.

В НАУ не видят никаких барьеров для дальнейшего наращивания переработки нефти в Украине и приветствуют перспективу ее увеличения.

"Отдельные члены ассоциации в 2017 году начали постоянные закупки украинских нефтепродуктов. Наибольшим спросом пользуется шебелинское топливо, которое реализуется на открытых торгах как по разовым, так и "формульным" контрактам. Компании готовы активизировать эту работу при условии адекватной ценовой политики и гарантий выполнения своих обязательств со стороны НПЗ", - отметили в ассоциации.

По мнению НАУ, существующая система нефтепродуктообеспечения Украины полностью соответствует директивам Европейского Союза - поставки распределены между несколькими источниками поставок с использованием разных логистических схем (морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной).

"Степень диверсификации рынка нефтепродуктов Украины намного превышает уровень многих европейских стран: в 2017 году топливо поступало более чем из 10 стран. Предложение "Укртатнафты" ведет к разрушению этой устойчивой системы и созданию монополии", - цитирует пресс-служба президента НАУ Дмитрия Кулика.

Он обращает внимание на то, что помимо "Укртатнафты" те же собственники контролируют два крупнейших морских перевалочных комплекса в Одессе и Черноморске, которые могут быть задействованы для покрытия неизбежного дефицита нефтепродуктов в случае введения пошлин и квот.

"НАУ призывает участников МКМТ и других заинтересованных чиновников к внимательному изучению и всестороннему обсуждению инициатив "Укртатнафты". Ошибочное решение может стоить государству и всем категориями потребителей топлива очень дорого", - резюмировали в ассоциации.

Как сообщалось, "Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт бензинов и дизельных топлив (ДТ) с 1 мая 2018 года.

С 1 мая 2018 года импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) предлагается ограничить 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считает необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.