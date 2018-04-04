Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что ее не уволят в ближайшее время. Об этом она сообщила журналистам, передает

"Наша команда смотрит, что это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильную сторону. Многие люди выразили мне свою поддержку, народные депутаты, Премьер-министр Украины мне даже позвонил. Это такая вещь (решение комитета об отставке У.Супрун - ред.), не будет быстро развиваться. Я остаюсь в должности ", - сообщила и.о. министра здравоохранения.

Как сообщал , комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения одобрил проект постановления относительно обращения в Кабинет министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Напомним, НАПК получило заявление относительно признаков коррупции в действиях Супрун.

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