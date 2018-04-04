|В США озлобленный гусь напугал военных и заставил их бежать
|04.04.2018 11:20
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В сети набирает слава видео, на котором запечатлено набег гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.
На кадрах видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии, а военный решил убежал прочь от птицы.
Стоит отметить, что в Форт Силле живут два гуся - Стив и Бренда. Недавно они обзавелись потомством. Именно этим и может быть вызвана агрессия самца.
Один из авторов видео отметил, что "Стив был особенно сердит".
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