В сети набирает слава видео, на котором запечатлено набег гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.

На кадрах видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии, а военный решил убежал прочь от птицы.

Стоит отметить, что в Форт Силле живут два гуся - Стив и Бренда. Недавно они обзавелись потомством. Именно этим и может быть вызвана агрессия самца.

Один из авторов видео отметил, что "Стив был особенно сердит".

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