Россия стоит на грани глубочайшего кризиса, военные эксперты рассматривают разные сценарии уничтожения этой страны.

О вариантах краха пишет издание , передает

Так, согласно материалу, первый сценарий - ликвидация руками части российской элиты.

"Для этого необходимо устранить Путина, часть его окружения. Методы отработаны – дворцовый переворот, "цветная революция", "экологический" майдан. Социально-экономические предпосылки есть", - говорится в статье.

Отмечается, что самый страшный сценарий — это полное разрушение русской государственности и цивилизации.

"Когда с союзниками придётся взять под контроль стратегические точки и объекты в России, ликвидировать либо вывезти остатки ракетно-ядерного арсенала, опасных производств. На Дальнем Востоке, вероятно, части Сибири, эту роль выполнят Япония и Китай. Окраины, периферию будут контролировать войска соседних стран, отряды частных военных кампаний", - указано в материале.

Второй сценарий – полная изоляция России и ее "постепенно удушение".

"Этот вариант вполне устраивает хозяев Запада, так как позволяет постепенно давить и разрушать Россию, добиваться её ослабления, уступок. При этом исключается возможность быстрого плохо контролируемого развала и распада державы с огромным арсеналом ядерного и обычного вооружения, атомными электростанциями, большим количеством опасных объектов. Кроме того, не желают усиления Китая за счет России. При быстром развале России Китай непременно введёт войска в Сибирь", - отмечается там.

При этом Финляндии отдадут Карелию, Германии – Калининградскую область, Японии – Курилы.

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