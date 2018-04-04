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Гройсман о Супрун: Как не додумались сказать, что этот "вирус" "Новичок" сделали в Минздраве? Некоторые способны, чтобы попиариться
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04.04.2018 11:20
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Нет лекарств, чтобы вылечить цинизм политиков, которые в чем-то
обвиняют и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, заявил
премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В комитете Супрун
обвинили в остром общественном напряжении, связанном со срывом
госзакупок лекарств Фото: Уляна Супрун / Facebook По словам
Гройсмана, "нет таких лекарств, чтобы вылечить цинизм политиков",
которые в чем-то обвиняют Супрун."Кроме слова спасибо, лично вам,
Ульяна, и вашей команде, я не могу сказать. Я знаю, что вам не
просто… Если бы могли, некоторые бы и ВИЧ/СПИД в мире вменили в
вину министерству здравоохранения. Как еще не додумались сказать,
что этот "вирус" "Новичок" тоже сделали в министерстве
здравоохранения? Я думаю, что некоторые и на это были бы
способны, чтобы на беде и горе пиариться. Поэтому спасибо вам,
считаю, что нужно идти дальше. Необходимо двигаться в том
направлении, чтобы каждая семья получила своего врача. Напоминаю,
что за каждого врача заплатит государство", – заявил премьер.3
апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения
одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении
и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов
выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от Блока
Петра Порошенко Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы
Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло
в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016
году, что имеет признаки служебной халатности".Перед заседание
правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение
комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране
реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это
лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном
направлении", – заявила и. о. министра. Она также
выразила мнение, что решение комитета не будет иметь
последствий.Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с
мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр
Порошенко предоставил супругам украинское
гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил
Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.30
января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской
реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров
Украины утвердил концепцию реформирования системы
здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.В марте
руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от
правительства немедленно внести в Раду представление на министра
здравоохранения Украины и отстранить от исполнения
обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть".
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