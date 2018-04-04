Нет лекарств, чтобы вылечить цинизм политиков, которые в чем-то обвиняют и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В комитете Супрун обвинили в остром общественном напряжении, связанном со срывом госзакупок лекарств Фото: Уляна Супрун / Facebook По словам Гройсмана, "нет таких лекарств, чтобы вылечить цинизм политиков", которые в чем-то обвиняют Супрун."Кроме слова спасибо, лично вам, Ульяна, и вашей команде, я не могу сказать. Я знаю, что вам не просто… Если бы могли, некоторые бы и ВИЧ/СПИД в мире вменили в вину министерству здравоохранения. Как еще не додумались сказать, что этот "вирус" "Новичок" тоже сделали в министерстве здравоохранения? Я думаю, что некоторые и на это были бы способны, чтобы на беде и горе пиариться. Поэтому спасибо вам, считаю, что нужно идти дальше. Необходимо двигаться в том направлении, чтобы каждая семья получила своего врача. Напоминаю, что за каждого врача заплатит государство", – заявил премьер.3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от Блока Петра Порошенко Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".Перед заседание правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", – заявила и. о. министра. Она также выразила мнение, что решение комитета не будет иметь последствий.Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.В марте руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства немедленно внести в Раду представление на министра здравоохранения Украины и отстранить от исполнения обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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