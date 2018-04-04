Антикоррупционного прокурора прослушивали около месяца

Как отмечает НАБУ, ХОЛОДНИЦЬКИЙ прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, по которым расследование менее десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь идет о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение ущерба бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов Антикоррупционного агентства, организация народным депутатом преступной схемы завладения бюджетными средствами, существенные нарушения в предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.