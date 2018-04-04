|НАБУ выложило записи прослушивания Холодницкий
|04.04.2018 11:21
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Антикоррупционного прокурора прослушивали около месяцаНациональное антикоррупционное бюро опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкий.
Назар Холодницький Фото: slavpeople.com
Как отмечает НАБУ, ХОЛОДНИЦЬКИЙ прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, по которым расследование менее десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь идет о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение ущерба бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов Антикоррупционного агентства, организация народным депутатом преступной схемы завладения бюджетными средствами, существенные нарушения в предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.
Напомним, в дисциплинарной жалобе Холодницкий, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в том числе и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждения об обысках тех, у кого они должны состояться. Все это антикоррупционном прокурору обвиняют по результатам прослушивания в его кабинете, которое вели на протяжении февраля-начале марта.