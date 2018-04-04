Сторона защиты рассчитывает на допрос народного депутата Михаила Добкина в статусе свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня в комментарии журналистам по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева заявил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент

"Да, свидетель Добкин будет в суде. Он дал согласие. Мы ожидаем его после 11 апреля", - сказал Сердюк.

Напомним, суд по делу о госизмене Януковича перенес заседание на 5 апреля.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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