В Газпроме пообещали снизить транзит газа через Украину в 10 раз

После запуска "Северного потока 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет до 10 раз, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает "Интерфакс".

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - сказал А.Миллер.

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В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.

На вопрос об условиях будущего сотрудничества, А.Миллер сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".